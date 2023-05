Whindersson Nunes explica motivo de não querer ter relações sexuais

Humorista falou também que as pessoas não acreditam nele: ‘Sou famoso, tenho dinheiro. Então, se eu não quero transar, eu estou mentindo’

Reprodução/Instagram/whinderssonnunes Próxima luta de boxe de Whindersson Nunes está marcada para junho



O humorista Whindersson Nunes está focado na sua carreira como boxeador e afirmou que isso tem interferido até na sua rotina sexual. O artista explicou que no momento tem evitado ter relações sexuais, mas as pessoas a sua volta não o levam a sério. “Eu sou famoso, tenho dinheiro. Então, se eu não quero transar, eu estou mentindo”, comentou o artista no programa “Provoca”, da TV Cultura. Quando expõe que não está interessado em sexo no momento, Whindersson disse que costuma ouvir o seguinte: “Como que você não quer? Você é famoso, você tem dinheiro, você tem isso e tem aquilo, como que você não quer?”. Em tom de desabafo, o humorista disparou: “Eu não quero, velho. Eu quero treinar e eu quero dormir cedo! Ah!”. Em abril deste ano, o artista nocauteou o rapper polonês Filipek e avançou no torneio de boxe para celebridades, que está acontecendo em Londres. A vitória levou o brasileiro à semifinal do High Stakes e sua próxima luta está marcada para o próximo dia 3 de junho, em Dublin, capital irlandesa. Caso também vença essa disputa, ele vai para a final do campeonato, marcada para o dia 2 de agosto. O grande campeão vai levar para casa o prêmio de US$ 200 mil.