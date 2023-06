Ex-Hermes e Renato faz exames e descobre se vai precisar de cirurgia após AVC

Sobrinho de Gil Brother Away atualizou os fãs sobre o estado de saúde do tio e explicou como será usado o dinheiro arrecadado em vaquinha

Reprodução/SBT Gil Brother Away está se recuperando e não vai precisar de cirurgia



Gil Brother Away, ex-integrante do grupo humorístico Hermes e Renato, continua internado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, após sofrer um AVC e na tarde desta sexta-feira, 2, o sobrinho do artista, Willian Costa, atualizou os fãs sobre o estado de saúde do tio. Ele informou que Away está se recuperando bem e não precisará fazer cirurgia. No entanto, ele deve ficar com algumas sequelas quando deixar o hospital. “Acabei de sair da visita, o Away está bem para caramba, graças a Deus. Está falando bem e está se recuperando. Conseguimos fazer a ressonância que estava faltando, agora é só esperar obter os resultados, fora isso, ele está bem. Quero agradecer vocês pelo apoio, cada palavra que vocês têm dado tem efeito para ele”, comentou Willian nos stories do Instagram.

O sobrinho do humorista também celebrou a notícia de que o tio não vai precisar mais operar. “A médica falou que não tem o risco de ter que abrir a cabeça dele para ver onde está o coágulo. Não vai precisar disso e isso já me aliviou bastante. Pela ressonância conseguiram ver o coágulo, agora é só esperar e ver como vai ser.” Willian contou ainda que ao perguntar ao tio o que ele gostaria de fazer quando saísse do hospital, o humorista respondeu que gostaria que o sobrinho colocasse uma agulha no seu vinil para ele escutar James Brown ao chegar em casa. “A mente dele está boa, o raciocínio está bom”, ressaltou. Quando Away foi internado, a família lançou uma vaquinha online que, até o momento da publicação deste texto, arrecadou mais de R$ 93 mil. O sobrinho disse que muita gente tem perguntado sobre o dinheiro e ele explicou que o valor arrecadado vai custear o tratamento do tio – que vai precisar de cadeira de rodas, cadeira de banho, cama e medicamentos – e também terá usado para fazer reparos na casa onde ele vive.