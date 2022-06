Ex-jurada do ‘Shark Tank Brasil’ assume relação homoafetiva: ‘Amor não segue padrões’

Camila Farani contou que há um ano está namorando com a consultora de imagem Tula Tavares

A empresária Camila Farani, que foi jurada do “Shark Tank Brasil”, tornou público nesta terça-feira, 28, que há um ano vive um relacionamento com a consultora de imagem Tula Tavares. “É preciso coragem para ser quem você é. Hoje é o Dia Internacional do Orgulho. E eu tenho muito orgulho de ser quem sou. Esta é a Tula, minha namorada, e grande companheira de vida”, escreveu Camila nas redes sociais ao compartilhar uma entrevista que deu à Marie Claire. “Sempre falo da minha trajetória profissional, raramente o foco é minha vida pessoal. Mas hoje, a necessidade de dar visibilidade a vidas e individualidades, falou mais alto. Sabe por quê? O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIAP+ no mundo. Por que isso? Tenho visto o aumento das pessoas que vivem com um sorriso de emergência, vivendo algo que não querem, e não um sorriso autêntico. Eu decidi que não queria ser essa pessoa.”

Camila acredita que o amor é algo que se transforma e, por isso, quis expor o seu relacionamento. “O amor não segue padrões. Eu não sou padrão. Eu sou amor. Respeito. É isso que sou. É isso que tenho dentro de mim”, falou. Em entrevista à Marie Claire, a ex-jurada do “Shark Tank” disse que em nenhum momento seu namoro foi um segredo: “Nunca tinha falado porque nunca ninguém tinha me perguntado. Não estava escondendo. Sempre me relacionei com homens, me apaixonei por homens. Até o momento em que esse movimento de liberdade, como um todo, me trouxe a liberdade como ser humano. Me apaixonei pela Tula e estamos juntas há um ano. Nos conhecemos num contato profissional que fiz via Instagram, porque ela é consultora de moda e imagem e eu estava procurando alguém assim para trabalhar comigo. Aliás, muito do que você está vendo [em mim], das roupas, ensaios, é por causa dela, ela tem um impacto muito grande nisso”.