Maitê Proença rebate críticas por dizer que queria que Adriana Calcanhotto fosse homem

Atriz foi acusa de lesbofobia ao falar do relacionamento que está vivendo com a cantora

Reprodução/Instagram/eumaiteproenca/adrianacalcanhotto Maitê Proença está vivendo um relacionamento com Adriana Calcanhotto



A atriz Maitê Proença rebateu as críticas que recebeu após falar sobre o seu relacionamento com a cantora Adriana Calcanhotto. Nesta terça-feira, 28, a artista postou um vídeo no Instagram explicando sua declaração. “Dei uma entrevista em que fui perguntada sobre o meu relacionamento atual e eu respondi que apesar de eu preferir homens, estou com uma mulher. Porque gosto dela, gosto daquela pessoa. Se ela fosse homem, seria mais fácil pra mim, mais conhecido. Mas por gostar dela, topo fazer essa experiência”, afirmou. “Fui acusada de lesbofóbica, agora estar em um relacionamento com uma mulher fala mais alto do que os comentários dos que caçam polêmicas onde não há. O que eu disse está claro e se lido sem má vontade é elogioso com a minha parceira.”

Após se manifestar sobre a declaração que gerou polêmica nas redes sociais, a artista recebeu apoio dos seus seguidores. “O importante é vocês estarem feliz, Maitê. Se for depender da aprovação dos outros a pessoa não consegue ser feliz nunca! Linda”, comentou uma pessoa. “A sexualidade é múltipla. Para mim, está claríssimo”, escreveu outra. “Lindas e maravilhosas. Te entendo porque já vivi isso e não sabia nem me expressar”, acrescentou mais uma. A declaração de Maitê foi dada em entrevista à JP, revista de Joyce Pascowitch. Ao falar do seu namoro com Adriana, a atriz comentou: “Eu queria que ela fosse homem. Para essa atividade sempre gostei mais de homem. Mas ela é mulher, gosto dela e aceito isso. Sei que as feministas e os LGBTs não vão gostar do que acabei de dizer, mas, honestamente, é assim, entendeu? Posso experimentar algo diferente para estar com ela”.