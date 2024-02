Ex-marido acusa Ana Hickmann de ser alcoólatra; apresentadora fala em violência psicológica

Alexandre Correa fez pedido de avaliação da sanidade mental da modelo e voltou a pedir a prisão da ex-mulher

Reprodução/Instagram/ahickmann Ana Hickmann denunciou ex-marido por violência doméstica e patrimonial



O empresário Alexandre Correa fez um pedido de avaliação da sanidade mental da apresentadora Ana Hickmann e a acusou de ser alcoólatra. A acusação foi feita na terça-feira, 20. Em áudios enviados pelo seu advogado, o empresário diz que a ex-esposa que Ana passou a ingerir mais álcool durante a pandemia de Covid-19 e que se tornava “extremamente violenta e agressiva”. A nova acusação se soma a outros pedidos já apresentados por Correa após Hickmann fazer uma denúncia contra ele por violência doméstica. Agora, segundo a assessoria de Hickmann, a apresentadora acusa Alexandre de “violentá-la psicologicamente”. “Ele inventa mentiras sobre saúde mental e alcoolismo para descredibilizá-la e tenta invalidar todos os fatos que ela vem dissertando à Justiça com um único objetivo: proteger a si mesma e ao filho”, escreveu.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Alexandre também voltou a pedir a prisão de Ana. “Chega de suportar as loucuras e as mentiras de Ana Hickmann. A Ana Hickmann é mitômana e autofágica”, disse o empresário. No último sábado, 17, a defesa de Correa pediu a prisão do apresentador Edu Guedes, que, supostamente, estaria vivendo um relacionamento com Ana. Segundo o advogado Enio Murad, Guedes, em conjunto com Ana Hickman, coagiu o filho do casal, Alezinho, de 9 anos, a se comunicar com o pai por meio do celular de Guedes.

*Com informações de Estadão Conteúdo