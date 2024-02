Pai de Vanessa Lopes detalha rotina de cuidado com filha após diagnóstico de quadro psicótico

Alisson Ramalho refletiu sobre a importância de tratar a saúde mental com o mesmo peso que a física; influenciadora está afastada das redes sociais

Reprodução/Instagram/@vanessalopesr Vanessa desistiu do BBB 24 em 19 de janeiro, 12 dias após o início do programa



O pai da influenciadora Vanessa Lopes deu detalhes sobre como sua família lidou com o diagnóstico do quadro psicótico agudo da filha após sua desistência do Big Brother Brasil 24. Em publicações nas redes sociais, Alisson Ramalho revelou que buscou ajuda da produção do reality show quando notou o comportamento da filha. “Eu, como pai, fui correndo entender. Falei com o programa: ‘Olha, como é que ela está? Como é que eu faço para buscar minha filha? Como é que eu vejo ela?'”. “[É ter] essa prontidão, esse dinamismo diante de um quadro. O importante para nós é acelerar, é a gente atuar o quanto antes, a gente buscar ajuda, buscar um profissional o quanto antes e medicar”, explicou.

Contudo, em entrevista ao Fantástico, os pais da tiktoker já haviam admitido que, inicialmente, pensaram que as atitudes se tratavam de uma estratégia de Vanessa. “Existem os jogos, existe a competição. Então é muito difícil para nós, mesmo como pai, ali, diagnosticar né o que de fato estava acontecendo e quando estava acontecendo”, relatou Alisson, que disse ter conversado com a filha após sua saída do programa. “Ela falou assim ‘pai, olha eu amo meu avô, eu amo vocês’, mas assim a palavra era desconexa”, continuou.

Nos stories, o pai da influenciadora também refletiu sobre a importância de tratar a saúde mental com o mesmo peso que a física. “Queria deixar essa dica aqui para todos vocês e dizer que desde o momento que a gente pegou a Vanessa no aeroporto, a gente mudou um pouco a nossa rotina. A gente está muito presente com ela, controlando remédio, controlando todas as orientações [médicas]”. “Não tem necessidade nenhuma da gente ter vergonha, é uma doença como outra qualquer que você vai tratar, você vai se cuidar e você entra no teu estado de normalidade, vivendo sua vida e fazendo tudo”, concluiu.

Como o site da Jovem Pan mostrou, Vanessa desistiu do BBB 24 em 19 de janeiro, 12 dias após o início do programa. Dentro da casa, a sister era o centro das atenções devido aos momentos delicados que enfrentou dentro do programa e já dava indícios de que não estava psicologicamente bem, chegando a sugerir que seus colegas de confinamento eram atores. Agora, ela afirma que já havia presenciado episódios em que precisou de acompanhamento médico, mas não “nesse nível”. “Criei várias fanfics na minha cabeça, a todo momento, eu dizia: ‘Olha, pode ser que seja real isso que eu queria na minha cabeça ou não’”, completou. Embora tenha desistido do sonho de viver o reliaty show, a influenciadora diz não se arrepender da decisão: “Eu não estava bem para viver aquilo, prefiro estar em casa com os cuidados médicos. […] É uma oportunidade que a maioria das pessoas deseja, mas eu não estava bem para viver aquilo”.

