Ex-marido de Andressa Urach diz o que recusou na cama e explica por que ‘fugia’ dela: ‘Era viciada’

O oficial de justiça Thiago Lopes falou sobre os momentos íntimos que viveu com a ex-mulher, a influenciadora Andressa Urach, após ela expor como era ter relações sexuais com ele. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, uma seguidora perguntou se é verdade que a eterna vice Miss Bumbum é “gulosa” e que Thiago já precisou “fugir dela”. “Sim, já aconteceu. Ela era viciada em mim. Deve ser até hoje”, respondeu o oficial de justiça. Ele também revelou que recusou uma proposta da ex-participante de “A Fazenda” para praticar sexo a três com ela e uma outra mulher: “Não aceitei”. Sem rodeios, uma outra seguidora questionou: “Todos falam de você na cama. E, afinal, Andressa é tudo isso que ela diz ser?”. Em tom de provocação, o oficial de justiça disse: “Teve muita coisa que tive que ensinar para ela”. Thiago também explicou que dava mamadeira para a ex-mulher porque ela pedia e, por fim, enfatizou que não voltaria com ela. Recentemente, a influenciadora disse em suas redes sociais que só se casou com o oficial de justiça porque gostou de ter relações sexuais com ele. “Se ele gostasse da vida promíscua, eu estaria gravando com ele para o OnlyFans, mas ele nunca faria isso. É uma pena, vamos em frente que tem outras oportunidades”, disparou a modelo. Andressa ficou casada com Thiago por dois anos e, juntos, eles tiveram um filho, Leon. A guarda unilateral do menino pertence ao pai.