Ex-marido de Andressa Urach se revolta após ela levar filho para boate: ‘Olhar a mãe se esfregando’

Thiago Lopes criticou Andressa Urach por levar filho em boate



O oficial de justiça Thiago Lopes, ex-marido de Andressa Urach, criticou a modelo e influenciadora por levar o filho mais velho, Arthur, de 17 anos, para a boate de entretenimento adulto em que trabalha em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. “Olha quem veio se divertir na Gruta Azul Club”, escreveu a ex-participante de “A Fazenda” em um story do Instagram no qual aparece com Arthur. Thiago tirou um print da publicação e compartilhou em seu perfil: “O que dizer de uma mãe que leva o próprio filho no puteiro para olhar a mãe se esfregando com outros homens? É uma vergonha até para as pessoas que possuem o mesmo transtorno mental. Essa pessoa é uma agressão para a sociedade brasileira. Não deveria nem estar vivendo em sociedade.” Andressa já expôs em suas redes sociais que foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. O ex-marido da eterna vice Miss Bumbum também notou que a modelo aparece no story com um copo na mão e julgou ser uma bebida alcoólica. “Paciente psiquiátrico bebendo. E ainda quer ‘criar’ (entregar para estranhos) um bebê”, disparou o oficial de justiça, que é o pai e possui a guarda do filho mais novo de Andressa, Leon, de um ano e quatro meses.