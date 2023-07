Vídeo sensual de Andressa Urach convidando fãs para boate divide opiniões; assista

Modelo anunciou seu retorno ao estabelecimento de entretenimento adulto há cerca de duas semanas

Reprodução/Instagram/andressaurachoficial Andressa Urach postou um vídeo sensual convidando fãs para boate



A modelo e influenciadora Andressa Urach sensualizou nas redes sociais ao convidar os seguidores para comparecer na Gruta Azul Club, boate focada no entretenimento adulto que fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Usando um top e uma saia branca, a eterna vice Miss Bumbum dançou ao som de Flowers, da cantora Miley Cyrus, e escreveu na legenda: “Espero vocês no Gruta Azul Club. Gostaram do meu look?”. O anúncio de que voltaria a se apresentar no local aconteceu há pouco mais de duas semanas. A boate é a mesma que Andressa trabalhou por um curto período em 2021, quando estava grávida do seu filho caçula, Leon. Na ocasião, ela anunciou o retorno de Imola, nome que usava quando se prostituía, após romper com Thiago Lopes, pai do seu segundo filho. O caso repercutiu porque seu ex-marido chamou a polícia para tirar Andressa do local.

O atual vídeo da influenciadora na boate dividiu a opinião dos seus seguidores. “Ela tem um transtorno de identidade muito sério. Oscilando comportamentos na busca de saber quem é e sem se encontrar, sem se dar a chance de se desenvolver.. sempre indo do 0 a 100 nos extremos. Primeiro fanatismo religioso e agora na zona de novo. Andressa é uma excelente comunicadora, poderia fazer uma carreira sólida até mesmo na TV. Tem carisma, é encantadora. Mas antes disso, precisa se estabilizar emocionalmente”, comentou uma seguidora. “Tudo por dinheiro! E o filho crescendo sem ela…”, escreveu outra, referindo-se a guarda de Leon, que atualmente está com Thiago. “Andressa é muito 8 ou 80, misericórdia (risos)”, acrescentou mais uma. “Sou a favor das contas pagas. Se ela vai pagar com o corpo dela, problema dela”, defendeu uma pessoa. “Está certa, mana, ninguém paga suas contas”, publicou outra. Assista ao vídeo: