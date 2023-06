Andressa Urach voltou a fazer programas? Veja o que se sabe após anúncio da modelo

Recentemente, a modelo contou que abandonou sua conta de conteúdo adulto após retorno à Igreja

Reprodução/Instagram/@andressaurachoficial Em suas redes sociais, modelo afirma que voltará a se apresentar em boate voltada ao público adulto



Para surpresa de muitos, a modelo Andressa Urach, 35, anunciou, em suas redes sociais, que está voltando a trabalhar na Gruta Azul, boate voltada para o entretenimento adulto em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. “Eu avisei que eu mesmo contaria… estou voltando amanhã, sábado, para o Gruta Azul. O melhor da vida passa por aqui! Espero vocês lá”, escreveu ela no instagram. Por sua vez, a casa de show postou uma foto da modelo e escreveu: “Amanhã ela esta de volta a linda e loira”. A influenciadora já trabalhou brevemente no local em 2021, quando estava grávida de seu filho mais novo. Na época, sua apresentação teve um desfecho inesperado, pois seu ex-marido, Thiago Lopes, chamou a polícia para retirá-la da boate. Pelo que se sabe, Andressa apenas fará apresentações artísticas no local, pois, na última semana, a modelo suspendeu sua conta de produção de conteúdo adulto no onlyFans por estar de volta à igreja.