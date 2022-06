Ex-marido de Britney Spears tentou entrar à força no quarto da cantora, diz segurança

Em audiência preliminar, foi revelado que Jason Alexander não só invadiu a casa da artista no dia do seu casamento como também tentou abrir a porta do cômodo em que ela estava

Reprodução/Instagram/britneyspears Britney Spears e Sam Asghari se casaram no dia 9 de junho



Preso por invadir a casa da cantora Britney Spears no dia do seu casamento com Sam Asghari, Jason Alexander, ex-marido da artista, também tentou entrar à força no quarto da cantora. A revelação foi feita na última segunda-feira, 27, em uma audiência preliminar. Um dos seguranças de Britney, que foi demitido por causa dessa confusão no casório, testemunhou no tribunal e, segundo o TMZ, ele disse ao juiz que o ex-marido da cantora tentou abrir a porta do quarto enquanto Britney estava lá dentro, mas não conseguiu entrar, pois a porta estava trancada. O segurança, que não teve seu nome divulgado, também contou que Jason ficou repetindo que precisava falar com a cantora e que ele foi visto nos arredores da propriedade várias vezes antes do dia do casamento, inclusive no dia anterior.

Jason foi detido pelas autoridades do condado de Ventura, na Califórnia, no dia do casamento, 9 de junho. A polícia recebeu denúncias, pois, ao invadir a casa de Britney, ele transmitiu o momento em uma live no Instagram. O ex-marido da cantora afirma ser inocente das acusações, que incluem perseguição criminal, vandalismo e agressão. Uma outra testemunha declarou que Britney disse ao seu agente, Cade Hudson, que seu ex-marido é “assustador”. Ela conseguiu uma ordem de restrição de três anos contra Jason e o advogado da cantora, Mathew Rosengart, falou que está fazendo de tudo para manter a estrela do pop protegida. Caso queira pagar fiança, Jason terá que desembolsar US$ 100 mil. A próxima audiência foi marcada para 12 de julho. O casamento de Britney com Jason aconteceu em 2004 e durou 55 horas.