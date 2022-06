Ex-marido de Britney Spears invade casamento da cantora e é detido pela polícia

Jason Alexander conseguiu entrar na casa da cantora, local da cerimônia, e transmitiu ao vivo no Instagram

Reprodução/Instagram/samasghari Britney Spears e Sam Asghari se casaram na quinta-feira, 9, na Califórnia



O casamento da cantora Britney Spears com Sam Asghari foi marcado por uma confusão envolvendo o primeiro ex-marido da artista, Jason Alexander, que invadiu o local da cerimônia. Chegando lá, ele foi até um segurança do evento e disse que tinha sido convidado pela própria Britney. Jason transmitiu o momento em uma live no Instagram, que durou pouco, pois acabou travando. Ainda não se sabe como, mas Jason conseguiu entrar na casa da cantora e voltou a fazer a transmissão ao vivo. Segundo divulgado pelo TMZ, as autoridades do condado de Ventura, na Califórnia, receberam uma denúncia de invasão e compareceram no local. Jason foi detido e levado pela polícia, que, ao analisar os registros de Jason, descobriu que ele tem um mandado de prisão por furto em outro condado. Ele permanece sob custódia. O advogado de Britney, Mathew Rosengart, disse ao TMZ que está “absolutamente furioso” com Jason por tentar atrapalhar o casamento e enfatizou que ele precisa ser preso: “Estou pessoalmente trabalhando com o departamento de polícia para garantir que o Sr. Alexander seja processado”.

Britney se casou com Jason, que foi seu amigo na infância, em 2004. Eles ficaram casados ​​por 55 horas e, após esse curto período, decidiram anular o casamento. O incidente da invasão não impediu a cantora de se casar com Sam. A cerimônia com ar intimista aconteceu na última quinta-feira, 9, e, segundo a People, cerca de 60 convidados estavam presentes, incluindo a cantora Madonna, a atriz Drew Barrymore e a socialite Paris Hilton. A artista caminhou até o altar ao som de Can’t Help Falling in Love, de Elvis Presley. Os filhos da cantora com o dançarino Kevin Federline, Sean e Jayden, não compareceram. Britney e Sam ficaram noivos em setembro do ano passado, pouco antes da artista se livrar da tutela da família. Em abril deste ano, a cantora anunciou que estava grávida, mas em maio sofreu um aborto espontâneo.