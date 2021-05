Grávida, Bruna Surfistinha decide homenagear famosas ao escolher nomes de gêmeas

Ex-garota de programa revelou que uma filha terá o nome de uma atriz, e a outra de uma cantora de MPB

Reprodução/Instagram/bsurfistinhaoficial/11.05.2021 Bruna Surfistinha está esperando duas meninas e já escolheu os nomes



Raquel Pacheco, mais conhecida como Bruna Surfistinha, está grávida de gêmeas e, nesta terça-feira, 11, ela revelou como vão se chamar as meninas. A ex-garota de programa explicou que os nomes escolhidos vão homenagear uma atriz e uma famosa cantora de MPB. “Assim que confirmamos a gravidez, no dia 19 de janeiro, eu e meu noivo começamos a pensar em um nome, pois até então achávamos que fosse apenas um bebê. Por sorte, assim como eu, ele também não curte a ideia de colocar algum nome que esteja na moda do momento”, começou contando no Instagram. “Nunca imaginei que seria tão gostoso conversar sobre nomes e jogar no Google para descobrir os significados. No primeiro ultrassom descobrimos a gestação gemelar, algo que facilitou bastante este momento, afinal cada um escolhe um nome. A decisão inicial desde nossa primeira conversa continuou: escolher nomes pequenos, simples e fortes. Eu escolhi Maria, ele escolheu Elis. Dois nomes simples de mulheres fortes e guerreiras”, explicou.

Rachel disse que ainda não decidiu se a filha terá um nome composto ou se será apenas Maria, mas adiantou que sua escolha é uma homenagem as Marias que marcaram sua trajetória, em especial a atriz Maria Boop, que a interpretou nas quatro temporadas da série “Me Chama de Bruna”, do Star Premium. Sobre o outro nome escolhido, ela acrescentou: “Sim, Elis é em homenagem a Elis Regina! Maria & Elis se preparam para chegar neste mundão em setembro, duas virginianas com a mãe escorpiana e o pai canceriano”.