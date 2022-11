Ex-marido de Daniella Perez, Raul Gazolla cita alívio por morte de Guilherme de Pádua: ‘O mundo ficou um pouco melhor’

Atriz foi assassinada em 1992 pelo parceiro de novela; ele faleceu neste domingo, 6, de infarto

Reprodução/ Instagram @estreladaniperez Raul e Daniella se conheceram nos bastidores da novela 'Kanada do Japão' em 1989 e se casaram no ano seguinte



O ator Raul Gazolla, ex-marido da atriz Daniella Perez que foi brutalmente assassinada pelo ator Guilherme de Pádua em 1992, se pronunciou nas redes sociais após a morte de Guilherme. O agora pastor faleceu neste domingo, 6, vítima de infarto em sua casa no Rio de Janeiro. “A justiça divina tarda, mas não falha nunca. Algumas pessoas têm me perguntado como estou me sentindo, mas isso não é importante. O importante é que o mundo ficou um pouco melhor, o ar ficou um pouco mais limpo”, disse Raul. No vídeo ele ainda agradeceu a Tatiana Issa e Guto Barra, diretores da série ‘Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez’ por dar visibilidade ao caso 30 anos depois. Na legenda do vídeo, Raul indicou a série da HBO Max para que as pessoas “entendam seu alívio hoje”. Raul e Daniella se conheceram nos bastidores da novela ‘Kanaga do Japão’, em 1989, e foram casados de 1990 até a morte da atriz.