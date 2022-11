Jojo Todynho surge em clínica de cirurgia bariátrica e diz: ‘Estou preparada’

Cantora, que se divorciou recentemente de Lucas Souza, disse que quer dar um novo rumo à sua vida

A cantora Jojo Todynho fez um post nesta segunda-feira, 7, indicando que decidiu fazer uma cirurgia bariátrica. Nos stories do Instagram, a dona do hit Que Tiro Foi Esse postou uma foto mostrando que estava em uma clínica especializada em cirurgia do aparelho digestivo e de obesidade e, na imagem, escreveu: “Hoje estou dando um novo rumo à minha vida, com a certeza que tudo agora mudará e eu estou preparada. Por isso falo com vocês, faça tudo que você quiser quando esse desejo partir de você e não por pressão alheia”. Jojo já usou um balão gástrico, que foi retirado em abril de 2021, após ela perder 14 kg. Nas redes sociais, a clínica confirmou que a campeã de “A Fazenda 12” vai operar: “A Jojo confiou na nossa equipe para a sua cirurgia”. A decisão da bariátrica veio cerca de uma semana depois da artista oficializar sua separação. O casamento com o militar Lucas Souza durou menos de um ano e terminou cercado de polêmicas. Uma delas foi na primeira vez que o agora ex-marido de Jojo anunciou o fim do casamento nas redes sociais, isso porque ela postou stories no shopping dizendo que não estava sabendo nada. Eles reataram no dia seguinte, mas após três semanas colocaram um fim definitivo na relação e assinaram o divórcio. Assim que ficou solteiro, Lucas foi flagrado em um show beijando a ex-Fazenda Liziane Gutierrez.