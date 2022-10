Marido de Jojo Todynho comunica novamente fim do casamento: ‘Me senti traído’

Lucas Souza disse que desta vez não tem mais volta; cantora confirmou o término, mas não quis falar

Reprodução/Instagram/jojotodynho Casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza chegou ao fim após nove meses



O militar Lucas Souza novamente usou as redes sociais para comunicar o fim do seu casamento com a cantora Jojo Todynho. “Dessa vez foi ela que terminou, a gente não estava se acertando mais. Depois que voltamos, ficou um inferno. Eu respeito a decisão dela”, declarou Lucas neste sábado, 29, nos stories do Instagram. O primeiro rompimento do casal, que oficializou a união em janeiro deste ano, foi no último dia 8 de outubro. Na ocasião, Jojo estava no shopping e disse que não estava sabendo do post feito pelo então marido. No dia seguinte, Lucas pediu desculpa aos seguidores e comunicou que eles haviam se reconciliado. Ao anunciar a atual separação, o militar disse que não acredita em um retorno. “A gente decidiu colocar um ponto final na relação essa semana. Eu acredito que não tem mais volta. Nossa relação foi uma relação boa até determinado momento”, contou. “Jamais anunciaria o término se não fosse por um motivo muito plausível.”

Lucas disse que decidiu expor a primeira separação nas redes sociais para preservar a cantora, pois ele não tem uma carreira artística: “Não queria prejudicar ela. Eu me expus e saí como errado para o bem dela, mas eu não estava errado. Foi uma atitude rápida, porém foi uma atitude decorrente de uma situação que ela fez comigo que eu me senti traído. Não cabe eu explicar aqui porque eu não quero expor ela, mas toda a situação gera uma reação. Então, nessa situação que eu me senti traído, gerou outra reação. Eu já vinha alertando a Jojo várias vezes e ela nada, então resolvi tomar essa atitude, mas foi com uma dor no coração gigantesca”. Por fim, Lucas disse que está bem e já saiu de casa: “Estou em um hotel, já aluguei um lugar para eu ficar temporariamente, tive que tirar minhas coisas às pressas de casa. Pretendo continuar aqui no Rio de Janeiro por causa do trabalho”. A assessoria de imprensa de Jojo informou à Jovem Pan que a cantora confirma a separação, mas não vai se pronunciar sobre o assunto.