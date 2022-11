Solteira, Jojo Todynho é questionada sobre bissexualidade e abre o jogo

Cantora, que está com enjoos e dores na barriga, também respondeu se existe a possibilidade de estar grávida

Reprodução/Instagram/jojotodynho Jojo Todynho disse que não é bissexual e negou que está grávida



A cantora Jojo Todynho interagiu com seus seguidores nesta terça-feira, 1, nas redes sociais. Mesmo estando com enjoo e dores na barriga, ela foi fazer as unhas e aproveitou para abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. “Você é bissexual? E, se sim, qual mulher você já sentiu atração?”, questionou uma pessoa. Sem rodeios, a dona do hit Que Tiro Foi Esse respondeu: “Não, amor, aqui é ripa, madeira. Nada contra quem é. Aqui não. Meu bagulho é outra parada”. Uma outra pessoa especulou uma possível gravidez da cantora devido aos sintomas que ela apresentou nos últimos dias. Ela, no entanto, negou que está esperando um filho. Antes de interagir com os fãs, ela tinha comentado nos stories que na semana passada manteve uma alimentação saudável, mas no sábado, 29, acabou comendo uma batata frita com cheddar que não caiu bem. “Foi só um garfinho, mas daí para frente nunca mais fui a mesma”, falou. Jojo não comentou sobre o fim do seu casamento com o militar Lucas Souza. O casal oficializou a união em janeiro deste ano e o primeiro rompimento aconteceu dia 8 de outubro – quando o ex-marido de Jojo fez um post anunciado a separação. A cantora publicou vídeos nos stories dizendo que não sabia de nada. Eles reataram no dia seguinte, mas no último sábado Lucas novamente comunicou o fim do seu casamento: “Acredito que não tem mais volta. Nossa relação foi uma relação boa até determinado momento”. Jojo confirmou o término, mas não quis falar do assunto.