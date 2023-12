Ex-marido de Naiara Azevedo nega acusação de violência doméstica: ‘Consciência tranquila’

Neste domingo, cantora sertaneja divulgou fotos de hematomas e vídeo onde o empresário derruba seu celular com tapa

Reprodução/Instagram/@rafael_cabral Rafael Cabral é ex-marido de Naiara Azevedo



O empresário Rafael Cabral se pronunciou sobre a denúncia de violência doméstica contra ele envolvendo a ex-companheira Naiara Azevedo. Em pronunciamento, ele negou as acusações e afirmou que provará seu lado na Justiça. “Ao lado da minha filha e da minha mãe, Naiara foi a mulher que mais amei na vida. Nunca a agredi e nem me apropriei de algo que fosse dela. Pelo contrário, sempre a ajudei na construção da sua carreira, fato que ela mesma reconhece, mesmo quando dentro de casa sofria com perturbações e conflitos no relacionamento. Irei provar na Justiça a transparência e a seriedade que sempre tive na administração da empresa responsável pelos shows da Naiara”, disse. “Minha defesa irá apresentar todas as informações financeiras, relatórios, documentos e conversas de Whatsapp que comprovam isso. Estou sem sair de casa, sem dormir direito e sofrendo ataques injustos. Não apenas eu, mas também minha filha de 15 anos, que virou alvo de xingamentos e ódio na internet. Obrigado ao apoio dos amigos e pessoas próximas, que conhecem a minha história e minha conduta. Apesar de tudo, sigo com a consciência tranquila”, acrescentou. Em entrevista ao Fantástico, Naiara mostrou fotos de hematomas e um vídeo onde, em uma discussão, Cabral derruba o celular da cantora com um tapa.