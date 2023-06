Ex-marido de Preta Gil abre conta em plataforma de conteúdo adulto dois meses após separação

Rodrigo Godoy usou as redes sociais para divulgar seu canal e pediu para que os seguidores o acompanhassem

Reprodução/Instagram/@rodrigogodoy_ Rodrigo Godoy abre conta no OnlyFans para expandir os planos financeiros



O ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy, está apostando em uma nova forma de expandir os planos financeiros, conforme ele já tinha anunciado na semana passada. Ele compartilhou em seu perfil no Instagram que abriu uma conta no OnlyFans, uma plataforma de conteúdo adulto. “Sou eu mesmo. Me seguem lá”, disse o personal trainer sanando as dúvidas de quem achava que poderia ser uma conta fake. Na última semana, Rodrigo tinha ficado revoltado porque ele anunciou que estava vendendo seu carro, uma Mercedes GLK 220, por R$ 170 mil. A publicação repercutiu e aparentemente ele não gostou da viralização. “Não entendi porque virou notinha que anunciei o carro aqui… Entendi muito bem a intenção da nota, para onde ela quis inclinar, sei muito bem. Que preguicinha, hein?”, disse Rodrigo por meio de um vídeo. Na ocasião ele chegou a mostrar o dedo meio. “Anúncio grátis! Vou vender mais rápido do que eu imaginei. O carro é meu, o Instagram é meu. Ninguém tem nada com isso… Está sem o que fazer a galera. Imagina quando (eu) anunciar o OnlyFans?”, finalizou Rodrigo Godoy, que no sábado, 24, compartilhou com seus seguidores a conta que abriu na plataforma de conteúdo adulto – @onlygodoy. Preta e Rodrigo se separaram em abril, após uma relação extraconjugal do personal e a ex-stylist da cantora. Eles estavam casados desde 2015.