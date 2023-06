Spin-off de ‘The Walking Dead’ bate recorde de maior estreia do AMC+

Derivado estrelado por Lauren Cohan (Maggie) e Jeffrey Dean Morgan (Negan) e se passa após o fim dos eventos da série principal

Derivado é estrelado por dois dos protagonistas da série original, que chegou ao fim em 2022



A estreia da série “The Walking Dead: Dead City“, derivado da produção original, bateu o recorde de audiência da AMC nos Estados Unidos. Segundo a plataforma, mais de 2 milhões de pessoas – incluindo 972 mil da tv fora do streaming AMC+ – acompanharam o primeiro episódio da série, que foi ao ar em 18 de junho. Os números representam a maior audiência de 2023 para a AMC e um recorde de maior estreia da história da empresa, superando a estreia da última parte da 11ª temporada de “The Walking Dead”, que foi ao ar em outubro do ano passado. A produção é estrelada por Lauren Cohan (Maggie) e Jeffrey Dean Morgan (Negan) e se passa após os eventos da série original. Os dois personagens, protagonistas e rivais na série original, tem que trabalhar juntos nessa nova produção. A série não tem previsão de estreia no Brasil. Além dessa produção, a AMC planeja outros dois spin offs, focados nos persongagens de Rick (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira) e outro em Daryl (Norman Reedus), que já está em produção.