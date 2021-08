Simaria anuncia separação de Vicente Escrig após 14 anos juntos: ‘Decisão pensada’

Dupla de Simone usou as redes sociais para falar sobre o fim do seu casamento com o espanhol

Reprodução/Instagram/simaria/16.08.2021 Simaria viveu um relacionamento de 14 anos com Vicente Escrig



A cantora Simaria, que faz dupla com Simone, anunciou nesta segunda-feira, 16, o fim do seu casamento com o espanhol Vicente Escrig. O casal estava junto havia 14 anos e teve dois filhos, Giovanna e Pawel. “Foi uma decisão pensada, com muita clareza. Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas. Peço a Deus que o Vicente seja muito feliz, pois ele merece. Quero agradecer desde já o apoio de todos. Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia”, escreveu a artista em um post no Instagram.

Simaria não deu detalhes sobre o que motivou a separação, mas acalmou seus seguidores. “Aproveito para tranquilizar os meus fãs e dizer que estou bem. Toda mudança que acontece para melhor será sempre bem-vinda! Vamos continuar escrevendo as nossas vidas, com lindas histórias, independente de estarmos juntos, ou não”, finalizou. Vários famosos reagiram à publicação da cantora. “Que triste”, comentou a apresentadora Patricia Abravanel. “Amiga, estamos juntas! Você sabe que pode contar com a nossa família sempre”, escreveu a apresentadora Ana Hickmann. “Deus abençoe demais o caminho dos dois”, acrescentou o cantor Gustavo Mioto. “Te amo, irmã”, postou sua irmã, a cantora Simone.