Ex-modelo Loni Willison é fotografada revirando lata de lixo nos EUA

A modelo Loni Willison, 37, foi fotografada em Los Angeles, nos Estados Unidos, procurando comida em uma lata de lixo. Ela foi vítima de um colapso nervoso em 2016 que acarretou na perda de emprego, apartamento e carro, sendo obrigada a viver na rua desde então. As fotografias foram tiradas na terça-feira, 11. Segundo a mídia americana, Loni passou meses desaparecida até ser vista em outubro de 2020. Em entrevista ao jornal The Sun, concedida em janeiro deste ano, a modelo falou sobre a situação, dizendo que “não há muito que alguém possa fazer”. “Eu estou meio que presa. Mesmo que eu peça por ajuda, não há muito que alguém possa fazer […] Posso viver sozinha, tenho tudo o que preciso aqui. Ninguém realmente se importa comigo e não quero ver ninguém, ninguém quer me ver”. Loni ficou conhecida por estrelar capas de revista até o começo dos anos 2000 e por ser ex-mulher de Jeremy Jackson, astro da série Baywatch. O casal se separou em 2014 depois de dois anos de casamento.