Boneco hiper-realista de Michael Jackson chega ao Brasil por R$ 22 mil

Modelo reproduz cantor realizando o passo The Lean na música “Smooth Criminal”; ao todo, serão produzidas 2.400 unidades da estátua

Divulgação/PureArts Modelo inclui detalhes do figurino utilizado pelo ator em clipe



Uma estátua hiper-realista do cantor Michael Jackson está chegando ao Brasil. Desenvolvida pela PureArts, a peça já está na pré-venda pela Toy Show, mas o preço pode assustar os possíveis compradores: R$ 22 mil. A estátua reproduz a imagem de Michael Jackson fazendo o passo The Lean, na canção “Smooth Criminal”. O modelo foi confeccionado com cabelo e cílios sintéticos e inclui uma réplica do figurino do cantor no icônico clipe. A produtora do boneco informou que existirão duas versões: a Standard e a Deluxe, sendo que a segunda inclui a adição de um jukebox luminoso com entrada USB – sendo que o LED do aparelho brilha de acordo com o ritmo da música do cantor. Ao todo, serão produzidas 2.400 unidades, sendo 1.600 da Standard e 800 da Deluxe.