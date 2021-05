Anitta assume namoro com empresário: ‘Não fico conferindo a conta bancária’

Michael Chetrit foi flagrado aos beijos com a cantora em uma balada no começo deste mês; ele já havia sido visto durante o aniversário de 28 anos da artista

A cantora Anitta assumiu nesta quinta-feira, 13, o seu namoro com o empresário norte-americano Michael Chetrit. Em março, o milionário foi visto durante a comemoração de 28 anos da artista brasileira. Em outro clique, Anitta foi flagrada aos beijos com o novo affair em uma balada em Miami, na Flórida, no início deste mês. Após especulações dos fãs, Anitta revelou que está mesmo em um relacionamento sério com Chetrit, mas negou que esteja namorando por interesse financeiro. “Eu não fico conferindo a conta bancária das pessoas que eu namoro. Eu confiro a minha conta bancária. Se a minha estiver grande, está ótimo. Não estou nem aí se a do ‘bofe’ é grande ou é pequena”, afirmou em entrevista à rádio FM O Dia. “O nome dele é Michael e é isso. Agora se a conta bancária está bombando, se está grande, se está pequena, se tem grana ou se não tem, eu não sei e não quero saber”, concluiu. Chetrit é discreto, tem suas redes sociais trancadas e é seguido por poucas pessoas. Segundo sua biografia no Twitter, ele é co-fundador da empresa de investimentos Chetrit Ventures.

