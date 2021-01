Ex-mulher expõe Biel após ele dizer que ela não aceitou o divórcio: ‘Recomece sendo verdadeiro’

Duda Castro compartilhou prints, vídeos e áudios para mostrar que o cantor está sendo contraditório

A modelo Duda Castro não gostou nada das declarações de Biel no programa “Hora do Faro”, exibido no último domingo, 3, na Record. O vice-campeão de “A Fazenda 12” falou que ele estava querendo o divórcio e Duda não estava aceitando. Já quando estava participando do reality show, o cantor falou em uma conversa com Luiza Ambiel que ambos não conseguiam se divorciar porque eles se gostavam muito. No Twitter, a modelo começou escrevendo: “Você já parou para pensar como deve ser doloroso ver alguém que você fez de tudo para voltar a ser feliz depois de inúmeros erros te destruindo e colocando como louca em rede nacional para recomeçar uma nova jornada? Além de mover uma massa que não tem conhecimento nenhum dos verdadeiros fatos para te atacar, diminuir e até mesmo te ameaçar de morte se eu pensar em voltar ao meu país de origem”.

Duda continuou o desabafo: “É de partir o coração! E digo isso não só por mim que aprendi a transformar a dor em aprendizado, mas sim por ti [Biel], que ainda carrega a verdade dentro de si”. Para a modelo, dá para notar no tom de voz do cantor que falar sobre o divórcio é algo que ainda o machuca. Querendo contar seu lado da história, ela decidiu expor alguns prints de conversas que teve com o ex-empresário e com o advogado de Biel, no qual ela pergunta sobre o andamento do processo de divórcio. Ela também compartilhou um áudio em que ele demonstra irritação quando uma amiga de Duda fala que ela quer se divorciar. “Não se acostume a viver de mentiras por medo da reação de terceiros. Recomece sendo verdadeiro com você mesmo”, escreveu a modelo para o ex. Os fãs de Biel começaram a criticar Duda por ela expor prints e áudios e ela explicou o que a motivou fazer isso.

“Eu não casei para dar green card para ninguém, isso seria consequência! Eu casei porque eu o amava e pensava em construir um futuro ao lado dessa pessoa. O relacionamento teve seus momentos obscuros e acabou”, escreveu a modelo em um trecho do desabafo. “Eu sempre sonhei com um casamento feliz! Escrevo sobre esse tal dia nos meus diários desde que eu tinha 14 anos de idade. E essa situação me faz sentir que um dos meus maiores sonhos de criança foi arrancado de mim. Hoje, apenas luto para ter essa liberdade de volta”, acrescentou Duda, que deixou claro que sonha em casar novamente e quer não quer continuar casada com alguém que está com outra pessoa. Biel começou a se relacionar com Tays Reis dentro de “A Fazenda” e o relacionamento continua firme fora do jogo.

Hoje mais uma vez você me faz vir aqui esclarecer alguns fatos como o divórcio. Onde já não tenho mais forças pra falar sobre. Então deixo aqui alguns prints que falam por si só:

1: Conversa diretamente com o seu advogado

2: Conversa entre minha amiga e você.

