Campeã de ‘A Fazenda 12’, Jojo Todynho revela o que fará com parte do prêmio

Cantora ganhou R$ 1,5 milhão e pensa em um projeto para ajudar as crianças de Bangu

Reprodução/Record Jojo Todynho quer desenvolver projeto social em Bangu



A grande vencedora de “A Fazenda 12” foi a cantora Jojo Todynho, que recebeu 52,54% dos votos. Ela disputou a final com Biel, Stéfani e Lipe que, respectivamente, ficaram em segundo, terceiro e quarto lugar. Após o anúncio, a campeã participou com os demais finalistas da cabine de descompressão que, desta vez, foi comandada pelo apresentador Marcos Mion. Ao ser questionada sobre o que fará com o prêmio de R$ 1,5 milhão, Jojo falou: Uma das ideias que eu tenho é montar um projeto para poder beneficiar todas as crianças do meu bairro. Lá no meu bairro tem alguns brizolões [nome popular dado aos Centros Integrados de Educação Pública] e eu queria pegar um desses e proporcionar para eles tudo o que eu não tive na minha infância. Eu queria fazer balé, mas como não tinha dinheiro eu fui fazer luta que era melhor. Então eu vou botar balé, reforço escolar, aula de natação, que eu aprendi a nadar aqui [na Fazenda] um pouquinho”. A cantora mora no bairro de Bangu, que fica na zona Oeste do Rio de Janeiro.