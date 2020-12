Campeã de ‘A Fazenda 12’, Jojo comemora volta para a casa: ‘Que saudades do meu banheiro’

Funkeira venceu com 52,54% dos votos; cantora mora no bairro de Bangu, que fica na zona Oeste do Rio de Janeiro

Reprodução/Record TV Jojo quer montar um projeto no seu bairro com o dinheiro ganho no reality



Campeã da edição de 2020 de ‘A Fazenda’, Jojo Toddynho publicou uma série de stories em sua conta oficial do Instagram neste sábado, 19. Após meses de confinamento, Jojo voltou para a casa, e celebrou a conquista. “Tem coisa melhor do que chegar em casa, tomar banho no meu banheirinho? Que saudades que eu estava da minha casinha”, disse a cantora. Nos vídeos, ela aparece, também, na sacada de casa tomando uma cerveja, além de mostrar “a bagunça” da sala em sua primeira noite fora do reality.

Na sexta-feira, 18, na decisão entre Jojo, Biel e Stéfani, a marca de 1 bilhão de votos foi batida. O terceiro colocado no reality show foi Stéfani Bays batendo apenas 11,36% dos votos. Em discurso final emocionante, em que pontuou as qualidades de Jojo e Biel e o quanto os dois aprenderam com perdão e empatia, Marcos Mion anunciou que o grande vencedor da 12ª edição da Fazenda foi Jojo Todynho com 52,54% dos votos. Biel ficou em segundo com 36,10% dos votos e ganhou um carro zero km. Ao ser questionada sobre o que fará com o prêmio de R$ 1,5 milhão, Jojo falou: “Uma das ideias que eu tenho é montar um projeto para poder beneficiar todas as crianças do meu bairro. Lá no meu bairro tem alguns brizolões [nome popular dado aos Centros Integrados de Educação Pública] e eu queria pegar um desses e proporcionar para eles tudo o que eu não tive na minha infância. Eu queria fazer balé, mas como não tinha dinheiro eu fui fazer luta que era melhor. Então eu vou botar balé, reforço escolar, aula de natação, que eu aprendi a nadar aqui [na Fazenda] um pouquinho”. A cantora mora no bairro de Bangu, que fica na zona Oeste do Rio de Janeiro.