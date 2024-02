Ex-noiva de Luan Santana desabafa após cantor se declarar para Jade Magalhães

Izabela Cunha afirma que começou a sofrer ataques na internet após o astro da música sertaneja voltar a se relacionar com antiga namorada

Reprodução/Instagram/@itsizabela Izabela Cunha namorou Luan Santana durante quase três anos



Izabela Cunha, ex-noiva de Luan Santana, fez um desabafo nas redes sociais após o cantor se declarar para Jade Magalhães. Ela falou sobre os ataques que vem recebendo e pediu por mais “amor, luz e paz” no mundo. Izabela ressaltou a importância do respeito e desejou felicidades ao casal, enfatizando que sempre buscou manter uma postura positiva em relação à situação. Durante quase três anos, Izabela se relacionou com Luan Santana, após o término do cantor com Jade. Eles chegaram a ficar noivos em julho de 2022, mas terminaram o relacionamento em maio de 2023. Com a notícia de que Luan e Jade haviam reatado, os fãs do cantor mencionaram Izabela, observando que ela deixou de seguir o ex-noivo.

"Acredito que o respeito é a base de tudo na vida. Respeito o Luan, com quem convivi por quase três anos. Tivemos muitos momentos felizes. Respeitava a história que ele tinha vivido com a Jade e jamais incitei ou quis rivalidade entre duas mulheres do bem, e continuo respeitando e desejando que sejam felizes, que eu seja feliz e que vocês sejam felizes", disse Izabela. "Talvez, um dia a internet possa voltar a ser um ambiente mais saudável em que todo mundo só espalhe amor para o outro. Empatia eu sempre tive de sobra e que vocês pratiquem isso também. Deus ilumine todos vocês." Os fãs de Luan Santana continuaram a comentar sobre a situação, demonstrando apoio a Izabela e reconhecendo sua postura positiva diante dos acontecimentos.

