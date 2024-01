Luan Santana ganha relógio de mais de R$ 400 mil de Cristiano Ronaldo

Cantor fez show exclusivo para a família e amigos do jogador de futebol em Funchal, na Ilha da Madeira

O cantor sertanejo Luan Santana teve uma virada de ano especial ao fazer um show exclusivo para a família e amigos do jogador de futebol Cristiano Ronaldo, em Funchal, na Ilha da Madeira, Portugal. O convite veio para comemorar o aniversário da mãe do atleta, Dolores Aveiro, que é grande fã do cantor brasileiro. Durante o evento, Luan foi surpreendido com um presente luxuoso do craque: um relógio avaliado em mais de R$ 400 mil. Em vídeo divulgado nas redes sociais é possível ver o momento que CR7 conversa com o cantor sobre sua vida na Arábia Saudita, onde joga pelo AI-Nassr, e entrega o presente, deixando o brasileiro impressionado com a marca do relógio: um Rolex. Emocionado, o cantor agradeceu ao jogador e experimentou o relógio: “É o meu primeiro”, disse o músico em referência à marca. Nas redes sociais, Luan compartilhou fotos da noite e agradeceu pela oportunidade de começar o ano ao lado da família do craque português. Cristiano Ronaldo também postou uma foto com o cantor brasileiro, acompanhada de um emoji de aplausos.