Ex-RBD, Dulce Maria revela em live que tinha projeto musical com Marília Mendonça

Colaboração era mantida em segredo e seria lançada no próximo mês

Reprodução/ Instagram Dulce Maria ficou emocionada ao falar de morte de Marília Mendonça



A cantora mexicana Dulce Maria, que ficou conhecida no Brasil como uma das vocalistas da banda RBD, revelou em live nesta sexta-feira, 5, que estava organizando um projeto musical com Marília Mendonça, que faleceu nesta sexta em acidente aéreo em Minas Gerais. De acordo com a mexicana, que ficou muito emocionada na transmissão, as duas tinham começado a gravar as vozes e Marília tinha planos de ir para o México gravar o videoclipe da música. “Meus sentimentos e condolências ao Brasil e à toda família da Marília. Estou em choque. Não entendo o porquê. Tínhamos um projeto de cantar uma canção juntas desde julho/agosto deste ano e já tínhamos as vozes gravadas para a canção que seria lançada no próximo mês”, disse Dulce. O projeto era mantido em segredo. Ainda durante a transmissão, ela disse que tinha conversado com a equipe de Marília nesta quinta para entender qual versão eles gostaram mais, em português ou em espanhol. Um dos produtores também falou na live. Visivelmente emocionado, ele disse que Marília era fã de RBD e estava muito animada com a colaboração. As duas não se conheciam pessoalmente.

Dulce Maria fez uma live em seu Instagram e disse que tinha um projeto musical com Marília Mendonça. As duas estavam muito felizes com o feat e inclusive ontem Dulce falou com a produção. Marília era muito fã de RBD e queria ia ao México gravar o vídeo.pic.twitter.com/B1JbX5F1iM — RBD (@rbdmaniaco) November 6, 2021