Torcida do Avaí homenageia Marília Mendonça em intervalo de jogo da Série B

Sistema de som da Ressacada colocou música da cantora para tocar e comoveu a arquibancada

Leandro Boeira/ @AvaiFC Torcedores do Avaí fizeram homenagem para Marília Mendonça nas arquibancadas da Ressacada



A morte da cantora Marília Mendonça nesta sexta-feira, dia 5, comoveu o país. Personalidades do meio futebolístico, como Neymar e a Chapecoense se pronunciaram nas redes sociais lamentando a perda da artista. Mas as homenagens também foram feitas presencialmente. Durante o intervalo da partida entre Avaí e Vitória, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o responsável pelo sistema de som do estádio da Ressacada colocou a música ‘De Quem é a Culpa?‘ de Marília para tocar, e a torcida cantou e ligou as lanternas dos celulares nas arquibancadas.

Avaí colocou a música da Marília Mendonça no estádio, muitos torcedores cantaram a música da Rainha. pic.twitter.com/yvJMZYQqOn — Diário de torcedor (@diariotorcidas) November 5, 2021