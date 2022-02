Exames de Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, descartam doenças infecciosas

Cantora está em coma, mas ‘sem necessidade de drogas para manutenção de vida’, diz boletim

Reprodução/Instagram/paulinhaabelha Paulinha Abelha é uma das vocalistas do grupo Calcinha Preta



A cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, continua em coma, mas, segundo o boletim médico divulgado neste sábado, 19, ela não está dependendo de medicamentos para se manter viva. “Informamos que a paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana segue em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e em coma. Mantém estabilidade clínica, sem necessidade de drogas para manutenção de vida. Destacamos que após a investigação com exames complementares foram afastadas doenças infecciosas de interesse epidemiológico para a comunidade”, divulgou o Hospital Primavera. O marido da cantora, Clevinho, também se manifestou nas redes sociais neste sábado. Ele postou vídeos em que Paulinha aparece cantando e escreveu: “Eu te amo! Força! Falta pouco para a gente sair dessa”. No último domingo, 13, a assessoria da artista divulgou que ela estava internada com problemas renais. O estado de saúde dela piorou e Paulinha foi transferida de hospital na quinta-feira, 17. Nesta semana, Bell Oliver, que também faz parte do Calcinha Preta, pediu orações para a cantora e negou que ela teve morte cerebral.