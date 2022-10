Fã se explica após receber pix de Pocah para comprar gás e postar ingresso para show de Ludmilla

Cantora achou que tinha sido ‘tapeada’ e o jovem passou a sofrer diversos ataques nas redes sociais

Reprodução/Instagram/pocah Pocah fez um pix para um fã que pediu dinheiro para comprar botijão de gás



Um fã da cantora Pocah pediu dinheiro para a artista nas redes sociais para poder comprar um botijão de gás. “Pocah, compra um gás para mim? É 130 reais aqui em Queimados, RJ”, escreveu no Twitter. A artista fez a transferência e postou um print do comprovante. O problema foi que pouco antes, o rapaz respondeu um post de Ludmilla falando que tinha comprado ingresso para o seu show, que virou assunto nas redes sociais, pois os fãs acharam os valores muito altos. “O Numanice é uma experiência muito fod*. O open bar tem as melhores bebidas, centena de seguranças, estrutura fod*, ativações pelo evento todo e eu cantando por horas. Quem acha que ainda assim está muito caro, está rolando promoção”, publicou a cantora. O fã de Pocah respondeu: “Mulher, já comprei o meu meu primeiro Numanice depois de assistir todos pela TV. Ludmilla, pode vir que eu já estou pronto”.

O comentário não passou despercebido e muitos seguidores começaram a dizer que o jovem usou o dinheiro do gás para comprar o ingresso para o Numanice. “O menino tem dinheiro para comprar ingresso para show e não tem para comprar o gás? A conta não bate em”, comentou uma pessoa. “Fui tapeada”, respondeu Pocah com um emoji de palhaço. Com a repercussão do assunto, o fã se pronunciou e disse que pegou o print do ingresso no status de um amigo: “Eu quero saber como que eu comprei o ingresso do print fake, se a foto que eu mandei para Ludmilla foi às 13h00 e a Pocah fez o pix para mim às 14h00”, postou no Twitter. “Se a Pocah quiser o dinheiro, eu devolvo com o maior prazer.” A ex-participante do “BBB 21” pediu para as pessoas terem empatia com o fã, pois ele já tinha explicado que tudo não passou de uma confusão: “O menino do pix esclareceu tudo! Ele respondeu a Lud com um print que era de outra pessoa que comprou ingresso do Numanice. Ele realmente estava precisando do dinheiro para o gás. Não ataquem ele. Está tudo certo”.

Kkkkkkkk fui tapeada 🤡 — pocah NSDMM ⭐️ (@Pocah) October 6, 2022

Eu quero saber como que eu comprei o ingresso do print fake, se a foto que eu mandei para Ludmila foi as 13:00 e a pocah fez o pix para mim às 14:00 da tarde, essas paginas são muito mentirosas e adoram inventar mentiras, FALAR MENTIRA É FACIL https://t.co/NbRSsr48iB pic.twitter.com/C7upCfKe7i — Jordan (@micchjordan) October 7, 2022