Fabiana Justus celebra sucesso em tratamento contra leucemia

Influencer compartilhou a novidade com seus seguidores bastante emocionada

Reprodução/Instagram/@fabianajustus Fabi sempre usa as redes sociais para atualizar seus fãs sobre o estado de saúde



Fabiana Justus, aos 38 anos, comemorou um marco significativo em sua jornada de tratamento contra a leucemia. A retirada do cateter, que a incomodava, foi um momento de grande alívio para ela. Em suas redes sociais, Fabiana compartilhou sua felicidade, destacando que havia completado com sucesso o quinto ciclo de tratamento de manutenção. Em sua postagem, ela exclamou: “Sem agulha! Mais um ciclo de tratamento de manutenção concluído com sucesso!” A influenciadora também exibiu o pequeno curativo que cobria o local da retirada do cateter, revelando sua satisfação por não precisar mais usar o curativo maior, que a limitava em atividades cotidianas, como tomar banho e dormir.

Recentemente, Fabiana teve uma surpresa especial enquanto estava internada para tratamento. Seus amigos e familiares organizaram uma festa de aniversário no hospital, proporcionando um momento de alegria em meio ao processo de recuperação.

“Sem agulha! Mais um ciclo de tratamento de manutenção concluído com sucesso! Menos um ciclo de tratamento na vida! Esse foi o quinto!”, escreveu ela em uma foto compartilhada. Em seguida, postou uma sequência de stories falando mais sobre a conquista. “Agora fica com band-aid e depois eu tiro. É um alívio tão grande, porque eu ficava com aquele curativo enorme aqui. Tinha que tampar para tomar banho, dormir só de um lado… Estou tão feliz! É tão bom!”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile