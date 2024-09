Luan Santana e Jade Magalhães revelam que estão ‘grávidos’ de uma menina

Anuncio foi feito por meio das redes sociais em um vídeo que inicia em preto e branco, mas logo se transforma em cores vibrantes

Luan Santana e Jade Magalhães compartilharam com seus seguidores a emocionante notícia de que estão esperando uma menina. O casal divulgou um vídeo nas redes sociais que captura o instante em que descobriram o sexo do bebê. O clipe inicia em preto e branco, mas logo se transforma em cores vibrantes, revelando as roupas da criança, que são predominantemente rosas. Os fãs do cantor e da influenciadora rapidamente se manifestaram nas redes, enviando mensagens de congratulações e apoio ao casal. A alegria pela novidade foi amplamente expressa nos comentários, refletindo a empolgação dos admiradores com a chegada do novo membro da família. Luan e Jade anunciaram a gravidez no final de julho, um momento que gerou grande expectativa entre os seguidores. O casal, que reatou o relacionamento em fevereiro deste ano, agora vive uma fase repleta de felicidade e planos para a nova etapa de suas vidas.

