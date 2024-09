Fabiana Justus compartilha avanços em tratamento de leucemia

Recentemente, ela proporcionou um momento emocionante para sua irmã, Rafa Justus, ao surpreendê-la em seu aniversário de 15 anos

Reprodução/Instagram/@fabianajustus Com o câncer em remissão, Fabiana planeja reduzir a quantidade de medicamentos que utiliza



Fabiana Justus, de 37 anos e filha do conhecido empresário Roberto Justus, compartilhou detalhes sobre as próximas fases de seu tratamento contra a leucemia mieloide aguda, diagnosticada no início deste ano. Após passar por um transplante de medula óssea há seis meses, ela se prepara para realizar um mielograma, um exame que avaliará a saúde de sua medula.A jovem está confiante em relação aos resultados do exame, esperando que os índices estejam “zerados”. Com o câncer em remissão, Fabiana planeja reduzir a quantidade de medicamentos que utiliza, iniciando o processo de desmame do imunossupressor, que é responsável por diminuir sua imunidade.

Fabiana expressou sua empolgação com a possibilidade de voltar a ter uma vida normal, mesmo que ainda precise usar máscara em algumas situações. Essa perspectiva de recuperação traz esperança e motivação para a jovem, que tem enfrentado os desafios da doença com coragem. Recentemente, ela proporcionou um momento emocionante para sua irmã, Rafa Justus, ao surpreendê-la em seu aniversário de 15 anos.

