Fabiana Justus passará por nova cirurgia, mas tranquila fãs: ‘Operação simples’

Empresária usou as redes sociais para falar sobre procedimento e pedir novas orações

Reprodução/Instagram/@fabianajustus Filha de Roberto Justus foi diagnosticada em janeiro com leucemia



Na manhã desta segunda-feira (29), Fabiana Justus informou seus mais de quatro milhões de seguidores que precisará passar por uma nova cirurgia. Nas redes sociais, ela postou uma sequência de vídeos explicando o que seria a cirurgia e tranquilizando os fãs de que o procedimento não tem relação com o diagnóstico de câncer, recebido em janeiro deste ano. “É uma operação simples, graças a Deus, e não tem absolutamente nada a ver com o que eu já tive”, explicou. “Já tinha, é um nódulo que e tenho benigno na paratiereoide, que fica ao lado da tireoide. Meu endócrino descobriu em um exame de rotina há muitos anos. Com os tratamentos que eu fiz, o nódulo desregulou o cálcio do corpo. É uma cirurgia simples, eu fiz, o nódulo desregulou o cálcio do corpo. É uma cirurgia simples, eu tô super apta a fazer”, continuou Fabiana Justus. “Se eu puder pedir mais uma vez as orações de vocês. Cirurgia é sempre cirurgia, a gente fica tensa, né, mas vai dar tudo certo, tenho certeza”, finalizou. Logo em seguida, ela apareceu com o filho mais novo nos stories e brincou que tinha perdido a concentração.