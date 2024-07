Vó de Lucas Lucco posa só de calcinha e sutiã nas redes sociais

Aos 78 anos, Julia acredita que a rede social censura seus conteúdos; ela se descreve como ‘sou coroa, mas sou bonita e gostosa’

Reprodução/Instagram/@juliacorrealucco Julia Correa Lucco tem mais de 70 anos



A avó de Lucas Lucco está dando o que falar nas redes sociais. Isso porque Julia Correa Lucco, de 78 anos, adora postar fotos de lingerie sensual na internet, usando salto e até de fio dental. “Sou coroa, mas sou bonita e gostosa”, disse ela. A mineira, que vive em Patrocínio, conta com mais de 27 mil seguidores no Instagram e 22 mil no TikTok. Com algumas tatuagens pelo corpo, Julia reclama que a plataforma de vídeos censura seus conteúdos, já que a rede social não permite conteúdo sexual. Alguns dos conteúdos compartilhados foram derrubados pelo TikTok. Em suas redes, ela se descreve como “sou uma pessoa irreverente, alegre, gosto de postar minhas fotos e amo minha família”.