Fábio Assunção e Daniel Alvim se pronunciam após briga em frente a restaurante em São Paulo

Atores são amigos, mas se desentenderam por discussão sobre política

Reprodução/Instagram/@fabioassuncaooficial Daniel Alvim e Fábio Assunção gravaram vídeos juntos para mostrar que está tudo bem entre eles



Os atores Fábio Assunção e Daniel Alvim confirmaram um desentendimento que resultou em uma briga com agressões. O incidente ocorreu durante um jantar que os artistas compartilharam na última sexta-feira, em um restaurante na região da Consolação, no Centro de São Paulo. A discussão, segundo eles, teve início enquanto conversavam sobre política e outros assuntos, levando a um momento de tensão. Alvim explicou que houve um “gatilho” durante a conversa, o que resultou em uma discussão acalorada com Assunção. No entanto, logo após o ocorrido, o ator pediu desculpas ao amigo, e os dois se encontraram para almoçar juntos no dia seguinte. Ambos expressaram arrependimento e afirmaram que a briga não condiz com suas personalidades.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Fábio Assunção destacou a relação de amizade e “irmandade” que possui com Daniel Alvim, enfatizando que a situação foi um momento isolado de tensão. O ator ressaltou que não buscaram se justificar nas redes sociais, mas, sim, esclarecer que a violência não faz parte de suas práticas. Ambos se surpreenderam com a repercussão do vídeo que registrou o incidente. Ao final do pronunciamento, Daniel Alvim reiterou seu pedido de desculpas a Fábio Assunção, e os dois artistas se abraçaram, demonstrando que superaram o desentendimento. Fábio, em sua publicação, enfatizou a importância de transmitir mensagens de paz e ressaltou que a violência não é uma forma de resolver conflitos.

Veja o vídeo em que os atores se retratam

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Assunção (@fabioassuncaooficial)

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA