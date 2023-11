Fábio Porchat abre o jogo sobre separação por não querer ter filhos: ‘O que eu fiz não foi justo’

‘Tirei um peso das costas que me deixou mais leve’, relatou humorista

Reprodução/ instagram @fabioporchat Fábio Porchat se separou de Nataly Maga



O humorista Fábio Porchat se pronunciou sobre sua separação com Nataly Mega, que foi decidida mutuamente no início deste ano. O motivo seria a discordância do então casal em relação a paternidade: enquanto Mega queria filhos, Porchat não sonhava com crianças. “Demorei muito a perceber isso, estava em uma relação em que as coisas estavam funcionando. No momento em que percebi, foi muito rápido. Porque veio uma culpa muito grande. Pensei: ‘Não quero ter filhos, preciso dizer isso agora a ela porque precisa tomar uma decisão agora’. Não é justo. Não foi justo o que eu fiz”, relatou. Porchat garantiu que sua ausência de desejo pela paternidade não possui relação com seu gosto por crianças. “Eu adoro criança. Tenho uma relação boa porque as crianças gostam de mim. Eu adoro, eu brinco, me divirto (…) Acho que tirei um peso das costas, que me deixou mais leve, feliz e e conectado comigo e com o que quero fazer para o meu futuro”, disse durante entrevista à apresentadora Catia Fonseca.