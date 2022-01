Fabiula Nascimento e Emilio Dantas anunciam o nascimento dos filhos Roque e Raul

Ator deu a notícia em suas redes sociais e ganhou mensagens de carinho de amigos e fãs

Reprodução/ Instagram Emilio Dantas Casal de atores anunciou nas redes sociais o nascimento dos filhos gêmeos



O casal de atores Fabiula Nascimento e Emilio Dantas anunciou nesta terça-feira, 11, o nascimento dos gêmeos Roque e Raul. Emilio foi quem deu a notícia em suas redes sociais com uma foto da família no momento do parto. Ele escreveu “Nascemos!” em sua página no Instagram e ganhou diversos comentários de amigos famosos e fãs. Fabiula foi uma das que comentaram na foto com a frase “Que coisa louca e linda é a vida”. O casal teve idas e vindas, mas está junto desde 2015 e anunciou a gravidez em agosto de 2021. Em entrevista no programa ‘Encontro com Fátima Bernardes’, da TV Globo, o ator explicou os nomes dos filhos. “Um é mais pedra e o outro é mais ar, já que Raul é luar ao contrário”, disse.