‘BBB 22’: Confira os famosos mais cotados para entrar no reality

Arthur Aguiar, Jade Picon, Linn da Quebrada e Tiago Abravanel são alguns nomes que estão sendo especulados

O “BBB 22” estreia no dia 17 de janeiro, mas os participantes serão revelados na próxima quinta-feira, 13. Mais uma vez o reality show da Globo vai misturar famosos e anônimos na casa mais vigiada do país e, como de costume, o público está ansioso para descobrir quem serão as celebridades que estarão na 22ª edição do jogo, que pela primeira vez será comandado pelo jornalista Tadeu Schmidt. No último domingo, 9, o novo apresentador do “BBB” deu algumas dicas sobre quem são os participantes deste ano no “Fantástico”. Boninho, diretor do programa, também tem aguçado a curiosidade do público soltando enigmas sobre os famosos que toparam participar do reality. O “BBB 22” deve contar com 20 participantes e novos desafios. Já foi anunciado, por exemplo, que terá um novo botão na casa e que o líder terá mais privilégio do que nas outras edições. Os participantes já estão no pré-confinamento e o desafio deles é manter as redes sociais atualizadas para despistar o público. Confira quem os famosos que estão sendo cotados para participar do “BBB 22”:

Naiara Azevedo

O nome da cantora Naiara Azevedo foi um dos primeiros a entrar nas listas de possíveis participantes do “BBB 22”. Quem cantou a bola foi o colunista Leo Dias, do Metrópoles, e desde então os fãs da artista estão de olho em todos os movimentos dela. Em seu site oficial, não há shows previstos para os próximos meses. Ela continua ativa nas redes sociais, mas com a ajuda de um aplicativo os seguidores descobriram que ela está supostamente postando vídeos nos stories que gravou dias atrás.

Arthur Aguiar

O ator Arthur Aguiar é outro artista que pode estar prestes a entrar na casa mais vigiada do Brasil. A participação dele já estava sendo especulada quando Tadeu deu uma dica que só aumentou os rumores. No “Fantástico”, o apresentador falou que “tem gente que diz que só come besteira na rua, escondido da família” e os seguidores trouxeram à tona matérias antigas em que Arthur falou que precisava comer doce escondido.

Jade Picon

Outra dica dada por Tadeu pode ter entregado a participação de Jade Picon no “BBB 22”. Segundo o novo apresentador, um dos participantes dá descarga com o pé e Jade falou exatamente isso em um vídeo antigo que voltou a circular nas redes sociais. A influenciadora comentou que tem nojo de colocar a mão na descarga e que aperta com o pé.

Tiago Abravanel

Boninho também deu dicas sobre os participantes da nova edição e os rumores de que Tiago Abravanel estará no reality foram reforçados após o diretor do programa, que passou uns dias em Nova York, nos Estados Unidos, com sua família, dizer que um dos participantes poderia estar na Broadway. O neto de Silvio Santos canta, dança e interpreta, fora isso, ele já esteve no elenco de grandes musicais aqui no Brasil, como “A Pequena Sereia”, “Tim Maia – Vale Tudo” e “Meu Amigo Charlie Brown”.

Pedro Scooby

O surfista Pedro Scooby também está sendo cotado para o “BBB 22” e a atriz e apresentadora Luana Piovani comentou sobre o assunto nas redes sociais. Ao ser questionada por um seguidor se deixaria os filhos ficarem com Cíntia Dicker, atual namorada de Scooby, durante o período em que ele estiver no confinamento, ela respondeu: “Tomara, né… ela certamente é mais responsável que ele, mas já disse para não se preocuparem com nossos filhos”. Para alguns seguidores, a resposta de Luana deu a entender que o surfista, de fato, vai encarar o jogo.

Douglas Souza

O retorno de Douglas Souza ao Brasil não passou despercebido pelos fãs do atleta e, logo, começaram a desconfiar que ele decidiu pausar a carreira no vôlei para entrar no “BBB 22”. Nas redes sociais, ele negou, mas muitas pessoas acreditam que foi só para despistar. O jogador disse que voltou da Itália para cuidar da sua saúde mental e não para participar do reality. “A partir desse mês vou focar bastante no meu preparo físico pra temporada que vem voltar voando! (Jogando no Brasil)”, declarou o jogador na ocasião.

MC Loma

A cantora MC Loma é outra famosa que pode entrar no “BBB 22”. Os boatos de que a artista estará no programa se intensificaram após ela colocar um emoji na frente do seu nome nas suas redes sociais, algo comum entre os participantes de reality. Loma negou sua participação: “Espero que não fiquem tristes e nem decepcionados, mas eu não vou estar no “BBB”, infelizmente. É um sonho meu, sei que vocês criaram expectativas e pediram. Não coloquei o emoji de peixinho nas minhas redes sociais para biscoitar não, já tinha colocado outros emojis [antes]. Coloquei o peixinho porque me identifico, fiz até uma tatuagem”. Mais uma vez, os seguidores acharam que a artista só quis despistar os fãs.

Ellen Roche

A atriz Ellen Rocche é outro nome forte para estar na casa mais vigiada do Brasil. As desconfianças aumentaram nesta semana quando a artista privou por um período sua conta do Instagram, algo que não é comum entre as celebridades, que usam a redes social para divulgarem seus trabalhos e faturar com publicidade. Caso entre no “BBB 22”, essa será a segunda experiência de Ellen em um reality. Em 2002, ela foi vice-campeã da “Casa dos Artistas”, do SBT.

Linn da Quebrada

O “BBB 22” pode ter sua segunda participante transsexual. Segundo o Buzzfeed Brasil, a cantora Linn da Quebrada é uma das artistas confirmadas no jogo. A primeira e única participante trans a entrar no reality da Globo até então foi Ariadna, que participou do “BBB 11” e foi eliminada na primeira semana.