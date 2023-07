Fafá de Belém diz que proibiu neta de dançar funk e explica motivo: ‘Vai sofrer’

Cantora disse que as letras possuem ‘termos chulos’ e ensinam as meninas que ‘empoderamento é estar à disposição do macho’

Reprodução/YouTube/venuspdc Fafá de Belém deu sua visão sobre o funk e criticou letras



A cantora Fafá de Belém explicou por que proibiu a neta de dançar funk na sua frente. Na visão da artista, o problema não está no ritmo musical, mas na mensagem que as letras passam. “Muito delicado algumas coisas que eu ouço, algumas coisas machistas do funk para nossas crianças, nossas meninas achando que empoderamento é estar à disposição do macho. Empoderamento não é estar à disposição do macho, isso é estar a serviço do machismo mais sórdido”, declarou a artista durante participação no podcast “Venus”. “Me incomoda muito algumas coisas que eu ouço por acaso, algumas coisas que eu vejo. Não dá. Os termos são chulos para falar para uma criança.”

Fafá comentou que se preocupa porque o número de casos de abuso de crianças aumentou nos últimos anos. “Não vou dizer que é só no morro, é em várias situações. A criança é inocente, ela não sabe o poder que o corpo dela tem. Um dia desses minha neta estava dançando lá em casa, eu falei: ‘Não. Isso não é legal. Você tem sete anos, Laura, você não sabe que sinais você está mandando com seu corpo’.” A neta da cantora perguntou por que ela não podia continuar dançar e Fafá respondeu: “Tem muita gente ruim no mundo, às vezes você nem sabe, mas está mandando um sinal que um maluco é capaz de captar da forma errada e você vai sofrer muito”. Para a ex-jurada do “The Voice”, é preciso estar sempre atento. “A gente tem que ter muito cuidado com isso. Com a forma de comunicação, com a forma de exposição, com a forma que se defende coisas que não têm substâncias. São muitas frases feitas sem conteúdo nenhum”, concluiu.