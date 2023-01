Família de Julian Sands fala pela primeira vez; ator está há 12 dias desaparecido

Autoridades que coordenam as buscas também se manifestaram e disseram que vão utilizar todos os recursos disponíveis para tentar encontrar o artista

Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Julian Sands foi visto pela última vez no dia 13 de janeiro



A família de Julian Sands falou pela primeira vez sobre o desaparecimento do ator, que foi visto pela última vez no dia 13 de janeiro em uma região montanhosa da Califórnia, nos Estados Unidos. As buscas já duram 12 dias e ainda não há pistas sobre o paradeiro do artista. “Nossos sinceros agradecimentos aos compassivos membros do Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino que estão coordenando a busca por nosso amado [Julian]”, disseram os familiares do artista britânico em um comunicado. Na nota, eles definiram as equipes de busca como “heróicas”, pois “estão enfrentando condições difíceis no solo e no ar para trazer Julian para casa”.

Por fim, eles também fizeram um agradecimento a todos que estão preocupados com eles e com o ator. “Estamos profundamente tocados com a enxurrada de amor e apoio.” As autoridades que coordenam as buscas também se manifestaram e, nas redes sociais, enfatizaram que continuarão procurando pelo ator de “Dexter” e “Smallville” utilizando todos os recursos disponíveis. Devido às condições climáticas e o risco de avalanche, boa parte da busca precisou ser feita de forma aérea, com o auxílio de drones e helicóptero. Julian desapareceu após sair para uma caminhada e, na última quarta-feira, 18, as autoridades disseram que as recentes tempestades geraram um acúmulo de neve na região e isso “não é favorável ​​para os caminhantes, mesmo para aqueles que sentem que possuem um alto nível de experiência”.