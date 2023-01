Julian Sands continuou em movimento por dois dias após desaparecimento, diz polícia

Ator de ‘Smallville’ e ‘Dexter’ foi visto pela última vez no dia 13 em uma região montanhosa da Califórnia

Robyn BECK / AFP Julian Sands desapareceu após sair para caminhar em uma região montanhosa nos EUA



O ator britânico Julian Sands continuou se movimentando por dois dias após ser dado como desaparecido. O artista de 65 anos foi visto pela última vez na sexta-feira, 13, em uma região montanhosa da Califórnia. Nos últimos dias, a equipe de buscas enfrentou dificuldades devido às condições climáticas, isso porque a região está cheia de neve. Segundo divulgado pelo Mirror, a polícia dos Estados Unidos informou que chegou a conclusão de que Julian estava em movimento até o último domingo, 15, graças ao Ping (Packet Internet Network Grouper), que é um comando que envia dados para um aparelho telefônico para testar sua conectividade. “Em 15 de janeiro de 2023, pings telefônicos mostraram que Sands estava indo para a área de Mount Baldy”, informou um porta-voz do Departamento Xerife-Coroner do Condado de San Bernardino.

Uma nova tentativa de comunicação foi feita para tentar descobrir se o ator continuou em movimento, mas não houve sucesso – provavelmente porque o celular já ficou sem bateria. A equipe de resgate verificou a área em que o ator de “Smallville” e “Dexter” possivelmente passou após o desaparecimento. “Pesquisadores terrestres e aéreos não conseguiram localizar nenhuma evidência nesta área que ajudasse a localizar o Sr. Sands. Por causa dos riscos de avalanche e das condições da trilha, as equipes de terra foram retiradas da montanha na noite de sábado”, informou a polícia. As buscas continuaram com helicóptero e drones. Além disso, os três filhos adultos de Julian teriam se juntado à equipe de busca para tentar encontrar o pai desaparecido.