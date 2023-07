Prima de Preta Gil, Luiza Possi detona ex-marido da cantora: ‘Me indignou muito’

Artista também falou que acha ‘um absurdo’ Rodrigo Godoy ser cotado para participar de ‘A Fazenda’

A cantora Luiza Possi não economizou críticas ao comentar a suposta traição de Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil. Ela também explicou que possui um parentesco com a filha de Gilberto Gil. “A Preta é minha prima de verdade. Ela fala que é prima de meio mundo, mas é mentira. Ela é Preta Gadelha Gil e eu sou Luiza Possi Gadelha”, disse a filha de Zizi Possi no programa “Splash Now”. Com o nome de Rodrigo em alta, foi divulgado recentemente que ele estaria sendo cotado para participar da próxima edição de “A Fazenda”, da Record TV, que tem estreia prevista para setembro. A notícia revoltou Luiza. “Me indignou muito essa história da traição, de como o ex lidou com tudo e tudo o que ele fez com ela. Sou contra total a esse cara ficar famoso, entrar em um reality show. Isso é um absurdo, não existe, sou muito contra. Pronto, falei”, disparou a cantora.

Na visão de Luiza, o perfil das pessoas escolhidas para participar de reality shows deveria mudar. “Acho que esses programas tinham que dar palco para quem faz alguma coisa artística, para quem tem algum viés cultural, para quem vai acrescentar algo na vida de alguém, não para quem vai sujar a índole do programa.” Preta anunciou o fim do seu casamento após ser noticiado que Rodrigo a traiu com sua ex-stylist. O assunto se tornou público em um momento de fragilidade da artista, que está em tratamento contra um câncer no intestino. Após a separação, a dona do hit Sinais de Fogo falou de forma discreta sobre o assunto algumas vezes em suas redes sociais. Em uma delas, Preta declarou: “A dor da decepção da traição não pode me paralisar”.