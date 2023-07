Filho de Fabiana Karla deixa público impactado ao aparecer no ‘Encontro’: ‘Que lindo’

Samuel, de 23 anos, mandou um recado para a mãe, que participou nesta quinta-feira, 27, da atração da Globo

Reprodução/Globo/Instagram/samuelsimoesb Samuel, filho de Fabiana Karla, recebeu elogios após aparecer no Encontro



A atriz Fabiana Karla esteve no programa “Encontro”, da TV Globo, nesta quinta-feira, 27, e o que chamou a atenção do público foi a participação do seu filho Samuel, de 23 anos. O jovem gravou um depoimento surpresa para a mãe no quadro “#TBT”. “São muitos momentos que vão ficar guardados para sempre e só a gente sabe. Você é uma pessoa fantástica, continue sendo essa pessoa que nos inspira, e que quer ser um bom exemplo para os seres humanos”, falou Samuel após contar que, quando era criança, conversava com a TV achando que a mãe ia responder. Durante a homenagem feita pelo filho, Fabiana não conteve as lágrimas e caiu no choro. Nas redes sociais, o que virou assunto foi a aparência de Samuel. “A vontade de fazer parte da família da Fabiana Karla já era grande, só para estar com ela… agora, a vontade dobrou e eu já sei como”, brincou um telespectador no Twitter. “Passado com o filho da Fabiana Karla”, comentou outro. “Gente, e o filho da Fabiana Karla, que lindo”, acrescentou mais um. Samuel também foi comparado por alguns seguidores ao cantor Wesley Safadão. “Não sabia que a Fabiana Karla teve filho com o Wesley Safadão. Estou chocado”, provocou uma pessoa. “O filho da Fabiana Karla é o Wesley Safadão”, declarou outra. Veja a repercussão:

QUE SABOR o filho da Fabiana Karla #Encontro pic.twitter.com/cDZfuYNRKZ — Vic (@vicassisva) July 27, 2023

A vontade de fazer parte da família da Fabiana Karla já era grande, só pra estar com ela… agora, a vontade dobrou e eu já sei como. rs 😏 @samuelsimoesb Vamos ver quantos genros e noras a Fabi ganhou só com esse #tbt no #Encontro. @eutatimachado dá uma força! rssss 🫠❤️ — Luiz Felipe (@luizfelipemun) July 27, 2023

Não sabia que a Fabiana Karla teve filho com o @WesleySafadao

To chocado #Encontro — Fabio Nobre (@FabioHCNobre) July 27, 2023

Gente e o filho da Fabiana Karla, que lindo! Pqp — Thiago 🔱 (@othiagodz) July 27, 2023

Passado com o filho da Fabiana Karla 🥵 — hedonista frustrado (@edsonfernando) July 27, 2023