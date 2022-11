Famosos lamentam morte de Gal Costa: ‘Tristeza sem fim’; veja homenagens

Informação do falecimento foi confirmada pela assessoria da artista; Lulu Santos, Gilberto Gil e Leci Brandão foram alguns nomes que mostraram-se entristecidos com a notícia

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO - 9/11/2022 Anúncio da morte de Gal Costa foi realizado nesta quarta-feira, 9



Com o anúncio do falecimento da cantora Gal Costa, nesta quarta-feira, 9, famosos foram às redes sociais lamentar a morte da artista e relembrar momentos que passaram juntos. Gilberto Gil afirmou estar “muito triste e impactado” com a passagem de Gal, a quem chamou de “irmã gaúcha”. Já a compositora Zélia Duncan ressaltou sua “tristeza sem fim” com a notícia. Leci Brandão considerou que a partida de Costa é “difícil de acreditar” e que sua voz era considerada “ímpar” e sua postura “avançada e inspiradora”. “Que nossa Musa descanse em paz, obrigada por tudo!”, disse a parlamentar. Lulu Santos, em poucas palavras e com uma imagem em que ambos dividem o palco, agradeceu pelas obras de Gal. A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) disse que a morte de é “um choque para todos nós” e ressaltou que o país perde “uma das maiores cantores da nossa história”. O ator Bruno Gagliasso chamou Gal de “lenda” e e afirmou que a artista “traduziu lindamente nossas emoções e seguirá como parte da nossa cultura e identidade”.

Sua voz, nossa vida

Obrigado Gal

💜 pic.twitter.com/LyzNKOhUcz — Lulu Santos (@LuluSantos) November 9, 2022

A morte de Gal Costa é um choque para todos nós. O Brasil perde hoje uma das maiores cantoras da nossa história. (segue o fio) #GalCosta pic.twitter.com/q822a9peca — Dilma Rousseff (@dilmabr) November 9, 2022

Gal Costa se foi. Difícil acreditar!Uma das maiores intérpretes do Brasil, ajudou a fazer uma revolução na música brasileira. Impactou não só por sua voz ímpar, mas por ter postura avançada e inspiradora. Que nossa Musa descanse em paz. Obrigada por tudo!https://t.co/Vp6ZkWkwEb — Leci Brandão (@lecibrandao) November 9, 2022

Ah, Brasil…que vazio. Sem Gal Costa, que tristeza sem fim. — Zélia Duncan 🏳️‍🌈 (@zeliaduncan) November 9, 2022

Muito triste e impactado com a morte de minha irmã Gaúcha @GalCosta — Gilberto Gil (@gilbertogil) November 9, 2022