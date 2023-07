Famosos lamentam morte de Zé Celso, fundador do Teatro Oficina: ‘Aplausos de pé para este ícone’

Dramaturgo não resistiu aos ferimentos causados em um incêndio no apartamento em que morava em São Paulo

Reprodução/Instagram/oficinauzynauzona Zé Celso, fundador do Teatro Oficina, morreu aos 86 anos



A morte do dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, mais conhecido como Zé Celso, aos 86 anos foi lamentada por diversos artistas e figuras públicas. Ele estava internado no Hospital das Clínicas de São Paulo no último dia 4 de julho após inalar fumaça e sofrer com queimaduras em um incêndio que atingiu o apartamento em que morava na região do Paraíso, zona sul de São Paulo. Com uma vida dedicada à arte, o artista deixa como legado o Teatro Oficina, uma das companhias teatrais mais longevas do país. “Que dia triste. Uma perda imensa para o teatro e para o Brasil. Todos os aplausos para você são poucos. Viva Zé Celso!”, postou o ator Armando Babaioff. “Muito triste a partida do grande Zé Celso. Aplausos de pé para este ícone do teatro brasileiro”, escreveu o autor de novelas Gustavo Reiz. “Vá em paz, meu amigo! A rebeldia e a transgressão que mudaram a história do teatro brasileiro. Viva a arte eterna de Zé Celso! Viva, Zé!”, publicou o deputado federal Guilherme Boulos.

“Morreu Zé Celso. RIP. O teatro chora”, disse o ator José de Abreu. “Zé Celso, querido. Que triste saber dessa morte”, lamentou a cartunista Laerte Coutinho. “Antropofágico, inquieto, irreverente, antenado e revolucionário é o pouco que se pode resumir desse genial autor e diretor. O teatro brasileiro deve e muito à genialidade de Zé Celso. Essa chama interna que transbordou em seu Teatro Oficina é que lhe levou a sua memorável montagem de ‘O Rei da Vela’, um verdadeiro manifesto aos duros tempos de chumbo. E agora novamente envolto em chamas ele parte para empobrecer ainda mais a cultura do país. Como você cumpriu bem sua missão, Zé Celso, sua chama interna permanecerá exigindo efervescência cultural para todo sempre. Obrigada”, declarou a atriz Lúcia Veríssimo. “Zé Celso marcou a história do Brasil e seu legado será eterno! Nossos sentimentos a familiares, amigos e admiradores”, desejou o cantor Gilberto Gil. Veja homenagens:

