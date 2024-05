Luana Piovani e Neymar brigam na internet e trocam farpas

Mais uma briga para a lista de Luana Piovani. Desta vez, a atriz trocou farpas na internet com o jogador Neymar. A treta está dividindo opiniões nas redes sociais. Tudo começou após Piovani criticar Neymar pelo envolvimento dele com uma incorporadora que tem como objetivo erguer imóveis de luxo em trechos entre o litoral sul de Pernambuco e norte de Alagoas. O projeto foi associado à PEC (Proposta de Emenda Constitucional) da Privatização das Praias. Piovani teceu críticas ao jogador e disse que ele não é ídolo e que também gostaria que os filhos esquecessem Neymar. “Se não bastasse ser péssimo pai, péssimo homem, ele ainda quer ganhar o título de péssimo cidadão. Que vergonha desse ser! Como a gente tem que batalhar para não privatizar praias? E vem aí esse ignóbil desse ex-ídolo, porque ele realmente fez muita coisa pelo Brasil. Se não ele não era quem é hoje”, avaliou.

“Pode ser que a mulher com quem ele esteja o ache um ótimo pai. Mas a gente precisa ter discernimento para ver que ela está vivendo uma fantasia, né? Ela está achando que está vivendo uma coisa boa. Essa menina acha que ele é um bom pai, mas ela está com a régua errada. Alguém que não respeita, não valoriza, não considera, não cuida da mãe de um filho, não é um bom pai.”

No perfil de Piovani, ela está compartilhando stories de pessoas que estão a apoiando, bem como fez uma collab com um perfil para explicar melhor a PEC para os seguidores e até abriram uma votação contra a medida. Segundo o perfil independente Mig, Neymar faturará até R$ 7,5 bilhões com a criação da “Rota Due Caribe Brasileiro”, uma parceria com a Due incorporadora. A PEC visa transferir a propriedade dos terrenos do litoral brasileiro para estados, municípios e proprietários privados. Hoje, está sob domínio da Marinha.